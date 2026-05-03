Alonso apuntó contra la senadora tras las críticas por un robo a un nene de 12 años en La Plata

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, profundizó su cruce con la senadora Patricia Bullrich luego del robo a un niño de 12 años en La Plata y aseguró que las críticas de la exministra responden a una estrategia política en un contexto de caída de la imagen del Gobierno nacional.

Ads

“Está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”, sostuvo Alonso en una entrevista radial, en la que también cuestionó el enfoque de Bullrich en materia de seguridad.

El intercambio entre ambos se originó tras el asalto ocurrido en el barrio de Tolosa, donde un delincuente interceptó a un menor que se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó repercusión en redes sociales.

Ads

A partir de ese episodio, Bullrich criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof y del propio Alonso, a quien cuestionó por la situación de inseguridad en la provincia. La senadora reclamó mayor presencia del Estado y medidas concretas para prevenir delitos.

En respuesta, el funcionario bonaerense defendió la política de seguridad provincial y afirmó que las declaraciones de Bullrich buscan instalar una idea de descontrol. “Se intenta volver a la lógica del ‘baño de sangre’ en el conurbano”, señaló.

Ads

Alonso también destacó indicadores de su gestión y aseguró que la provincia registró en el último año la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. En ese sentido, remarcó que, si bien cada hecho es grave, existe un trabajo sostenido con los municipios para mejorar la prevención y el patrullaje.

Según explicó, las fuerzas de seguridad recorren “el 75% de las calles cada cuatro horas”, en un contexto de aumento de costos operativos. Además, cuestionó la falta de apoyo del Gobierno nacional en materia de recursos y políticas para el área.

El ministro sostuvo que parte de las críticas forman parte de una “campaña” y pidió dejar de lado la confrontación mediática. “Hay que abandonar el show y ponerse a gestionar”, afirmó.

Ads

El episodio volvió a poner en el centro del debate la seguridad en la provincia de Buenos Aires, un tema recurrente en la agenda política y foco de tensión entre oficialismo y oposición.

Fuente: Infobae