Takaichi obtuvo 237 votos en la Cámara de Representantes, superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, que reunió 149 apoyos.

En la Cámara de Consejeros se llevó adelante una inédita segunda vuelta, la primera en 13 años, donde la dirigente también resultó vencedora.

Con el respaldo mayoritario en ambas cámaras, Takaichi fue proclamada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón. Durante la jornada, tenía previsto anunciar la conformación de su gabinete, participar en la ceremonia de investidura y presentar formalmente al nuevo equipo de gobierno.

Su designación marca un hito político y cultural en una nación que, pese a su desarrollo económico y tecnológico, nunca había tenido una mujer al frente del Ejecutivo.

Fuente: NA

