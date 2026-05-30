Ivana Barac es ingeniera, actriz, DJ y productora nacida en Basavilbaso, Entre Rios. A los 17 años llegó a Buenos Aires con la meta de convertirse en ingeniera industrial, pero el llamado de las pistas transformó su destino para siempre.

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Fusionando la precisión analítica de las ciencias exactas con la libertad creativa y enérgica de los ritmos electrónicos nació Zlata, su magnético alter ego musical.

Bajo su característico estilo hard techno, Zlata logró combinar la precisión, el método y la estructura adquiridos en su formación científica y las complejidades de la producción musical y el diseño de sonido.

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Inspirada en su herencia cultural y las clases con Norman Briski, Zlata consolidó su hardpsy sinfónico mediante impactantes puestas en escena, túnicas largas y mezclando música en vivo y teatro.

Actualmente girando con su nuevo álbum La Última Escena se consolida en el hard nacional con presentaciones icónicas en La Plata, Córdoba, Mar del Plata y en breve concretando llevar su potente sonido hacia España, Croacia y Berlín.

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Por su originalidad artística y la fuerza arrolladora que le impone a cada presentación, hoy divide por letras su +Chance!!

+ = Cual es tu lado mas positivo / Levantarme todos los días con una sonrisa a pesar de que haya algún inconveniente.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Cuando tenía 23 años en el medio del estudio de mi carrera técnica. Soy ingeniera también.

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H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Tengo una visión de hacer algo diferente, fusionando el teatro con la música.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si lo pienso todo el tiempo… está en planes de hecho... pero la música y el teatro jamás dejaría.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? Nunca le diría si a la moda. Me gusta mucho lo diferente en todos los sentidos.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Conecto con mi lado espiritual observando la vida cotidiana con atención. Cada emoción, encuentro, pérdida, alegría o aprendizaje puede convertirse en una historia.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Me gustaría seguir transmitiendo el mensaje de que el arte puede ser una herramienta de transformación y sanación.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

www.chachaduran.com