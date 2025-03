El voley argentino coronó al campeón de la Liga Nacional Masculina el pasado domingo. En el torneo de segunda categoría para este deporte en el país, UPCN San Juan Voley fue el justo campeón ganando el torneo de punta a punta.

Una de las piezas claves del equipo fue el marplatense Iván Quiroga que se sumó este año al equipo para cumplir un sueño. En diálogo con Marca Deportiva, el central indicó que “es una locura. Estoy tratando de bajar un poco ahora estos días, más aliviado después de la presión pero se siente hermoso, la verdad que con toda la gente, cómo lo vive el club, cómo lo vive San Juan también, es una locura, impresionante, la verdad, muy feliz”.

Siendo el equipo más ganador de la historia del voley argentino, jugar ahí es realmente surreal para un jugador que formó parte de un proyecto completamente amateur como Once Unidos: “Tengo buena relación con Fabián Armoa, también de años de estar jugando Liga y me llegó el mensaje para jugar allá, no lo podía creer, empecé a llorar como nunca. No sabía a qué venía pero iba a ser todo muy nuevo. El mensaje enseguida fue “hay que ser campeón”. Trabajar esa línea es fuerte, es lindo también porque hace que saque lo mejor. La verdad que le metí a full todo el verano y salió hermoso. Creo que todavía no caí del todo y ya se terminó el torneo”.

A pesar de bajar de categoría y no jugar la Liga de Voleibol Argentina (LVA), el equipo no se desarmó sino que, por el contrario, mantuvo una base importante: “el plantel es impresionante. Cuando vine para acá, la verdad ni pregunté si iba a jugar, sólo vine para acá y cuando me encontré con que iba a estar titular, iba a tener estar ahí adentro, fue increíble. El club es hermoso. Sienten la camiseta. Es muy parecido a lo que me pasaba con Once Unidos”.

La contundencia en el juego fue total incluso en el tramo final donde superaron a Regatas de Corrientes: “perdimos un set en toda la Liga, que fue en semis. Fue un descansito, la única vez que respiramos un poco y bueno, se nos fue. Pero los demás partidos eran muy cortos. Los entrenamientos lo hacíamos cortos y muy intensos para replicar un poco lo que iba a tocar en los partidos”.

Todo lo que vivió en la Liga Nacional será muy importante para su evolución, pero hay momentos que siempre quedan grabados en la memoria porque están vinculados al corazón. En ese sentido, Quiroga eligió un punto específico: “me pasó en Corrientes la semana pasada, en la segunda final. Ya estábamos por terminar el tercer set, voy al banco y estaba Junior, me pegó un abrazo con lo gigante que es, quedé todo apretado. Ahí realmente me di cuenta que se venía lo más lindo, que estábamos pudiendo cumplir el objetivo. Y ahí estuve al punto también de las lágrimas. Al negro lo quiero muchísimo e imagínate lo que es Junior para todo este club y para mí que crecí viéndolo a jugar. Me quedo con ese momentito”, finalizó.