Se cerró una nueva temporada de Once Unidos en la Liga de Voleibol Argentina (LVA), esta vez sin jugar playoffs a pesar de que estuvo con posibilidades hasta el último momento.

Después del Tour en Caseros, el central Iván Quiroga hizo su análisis de lo que sucedió durante una larga fase regular de la competencia: "Teníamos mucha ilusión y ganas de meternos en playoffs. Fue complicado como toda la Liga, estamos contentos, que haya sido tan difícil hace que valoremos todo. Muy feliz de estar tantos años ahí arriba. No sabemos nunca si viene otra y por eso lo valoramos", dijo en Marca Deportiva Radio.

Para él, la Liga tuvo un sabor especial porque, por primera vez, pudo compartir cancha con su hermano y fue la motivación principal para volver a competir: "Ya había decidido no volver a jugar, por lo menos en alto rendimiento. Gonzalo Borstelmann me había dicho que mi hermano iba a estar en el equipo y es el mayor sueño que tenía. Sólo por eso decidí estar, para ver a mi vieja llorando cuando nos veía a los dos en cancha; era lo mejor que me podía pasar. El voley siempre fue mi hobby y creía que era un ciclo cumplido".

Jugar cuatro años en el máximo nivel nacional y además, por momentos, meterse en la discusión por lo primeros cuatro lugares de la competencia; es mucho más de lo que alguna vez soñaron: "Creo que ni yo soy consiente de todo. Lo pienso y no puedo creer que hayan sido tantos años jugando a este nivel. La idea del club es que sigan saliendo chicos pero no para jugar a este nivel solamente, sino para que jueguen algún deporte. En el club no paran de llegar chicos y es lo que más nos gusta".

Durante la temporada les tocó atravesar situaciones increíbles sobre todo durante los viajes donde las peripecias fueron constantes: "En un equipo tan corto todo se vuelve más difícil. Lo que pasó con los viajes fue increíble, este fin de semana fue el primer viaje de la temporada en el que no pasó nada. Esas cosas te hacen estar más comprometido", comentó el central.

Particularmente Iván Quiroga tuvo una temporada de alto nivel llevándolo a meterse en el Top 8 de su puesto: "Es bastante loco porque no me imaginaba tener un nivel como el que tuve, estoy contento y supongo que fue igual por el rendimiento del equipo en líneas generales; no todo depende de mí. Eso significa que el equipo funcionaba", finalizó.