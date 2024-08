Comenzó la participación de la Selección Italiana Femenina de Hockey en el Campeonato Clasificatorio para el EuroHockey del año próximo con la disputa de las semifinales.

En la ciudad francesa de Douai, el equipo que es dirigido por un marplatense como Andrés Mondo, se tuvo que medir con Polonia que venía de eliminar en la fase previa por 5-1 a Turquía para ganarse el pasaje a las semifinales.

En el partido, terminaron igualadas 0 a 0 con la presencia de las marplatenses Victoria Cabut y Agustina Fiorelli y debieron apelar a los penales australianos para definir la clasificación. Tuvieron durante el juego cuatro córners cortos a favor que no pudieron aprovechar y un penal en contra que atajó la arquera Lucía Caruso.

La conclusión fue que en la definición por Shoot Out no estuvo final la Selección “Azurra” y terminó cayendo por 3 a 1. En consecuencia, no tendrá opción de jugar por la única plaza clasificatoria que otorga este certamen, pero jugará un partido más.

El domingo tendrán que medirse por el tercer puesto contra Ucrania que, en la otra semifinal, perdió 3 a 2 ante Francia, el local.