De acuerdo con reportes internacionales, las operaciones militares se concentraron en instalaciones vinculadas a la infraestructura energética y militar iraní. En uno de los ataques más recientes, fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon depósitos de petróleo y un centro de transporte de combustibles en las cercanías de Teherán, lo que provocó grandes incendios y el despliegue de equipos de emergencia en la zona.

El conflicto se intensificó luego de una serie de bombardeos coordinados que comenzaron a fines de febrero contra distintas ciudades iraníes, entre ellas Teherán, Isfahán y Kermanshah. La ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv tuvo como objetivo instalaciones militares, centros estratégicos y altos mandos del régimen iraní.

Entre los episodios más impactantes del inicio de la ofensiva se encuentra el ataque que provocó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante un bombardeo contra su complejo residencial en las afueras de Teherán. El hecho marcó un punto de inflexión en el conflicto y desató una fuerte reacción del gobierno iraní.

Desde entonces, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y contra bases militares estadounidenses en distintos países del Golfo, lo que amplió la confrontación a varios frentes del Medio Oriente.

En medio de la escalada, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el país está preparado para sostener un conflicto de alta intensidad durante al menos seis meses, mientras que el gobierno estadounidense advirtió que continuará ampliando su ofensiva si Teherán mantiene las hostilidades.

El conflicto también generó preocupación internacional por su impacto regional y económico. La guerra ya provocó subas significativas en el precio del petróleo y tensiones en los mercados financieros, además de alertas sobre posibles interrupciones en el suministro energético global.

El enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel también involucra a actores aliados en la región. Grupos vinculados a Teherán y gobiernos del Golfo han reaccionado al conflicto, mientras que países como Arabia Saudita advirtieron que Irán podría enfrentar graves consecuencias si continúa atacando a estados vecinos.

En este contexto, la guerra en Medio Oriente entra en una nueva fase de incertidumbre, con enfrentamientos directos, amenazas de nuevas ofensivas y un creciente temor de que el conflicto se extienda aún más allá de las fronteras iraníes.