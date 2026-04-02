El gobierno de Israel expresó su respaldo a la decisión de Argentina de declarar “persona no grata” al encargado de negocios de Irán y exigirle que abandone el país en un plazo de 48 horas.

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El pronunciamiento fue realizado por el canciller israelí, quien celebró la medida adoptada por la administración de Javier Milei y destacó su postura en materia de política internacional. Desde Israel consideraron que la decisión fortalece la lucha contra el terrorismo y consolida la posición argentina en el escenario global.

La medida había sido oficializada por la Cancillería argentina tras un fuerte cruce con el gobierno iraní. El funcionario diplomático, identificado como Mohsen Soltani Tehrani, fue expulsado luego de que Teherán emitiera declaraciones consideradas ofensivas e injerencistas por parte de las autoridades locales.

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El procedimiento se encuadra dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que habilita a los países a expulsar representantes extranjeros sin necesidad de brindar explicaciones formales.

Este episodio se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina e Irán, agravado por recientes decisiones del gobierno argentino vinculadas a la política internacional y su posicionamiento frente a Medio Oriente.

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El respaldo israelí no solo profundiza el distanciamiento con Teherán, sino que también refleja el alineamiento del gobierno argentino con ese país en medio de un escenario global cada vez más conflictivo.