Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer oficialmente la independencia de Somalilandia, región que se separó de Somalia en 1991. El acuerdo fue firmado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la región, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Según fuentes oficiales, esta medida se enmarca en el espíritu de los Acuerdos de Abraham, buscando fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos en zonas estratégicas del Mar Rojo.

Sin embargo, la respuesta global no se hizo esperar y más de veinte países, principalmente del Medio Oriente y África, rechazaron tajantemente la medida. A través de un comunicado conjunto, la Organización de Cooperación Islámica advirtió que este reconocimiento tiene "serias repercusiones" para la seguridad internacional. Los críticos sostienen que la decisión de Israel desestabiliza una región históricamente frágil y vulnerable a conflictos territoriales.

Tanto la Unión Africana como el bloque regional IGAD se sumaron al repudio, reafirmando la integridad territorial de Somalia. El presidente de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, señaló que cualquier intento de socavar la soberanía somalí pone en riesgo la paz del continente. Por su parte, el gobierno federal de Somalia calificó el acto de Israel como "ilegal" y aseguró que Somalilandia sigue siendo parte integral de su territorio nacional.

Un punto de tensión adicional surgió ante los rumores de un posible vínculo entre este reconocimiento y planes para el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza. Aunque Estados Unidos ha manifestado que continúa reconociendo la soberanía de Somalia sobre dicha región, la comunidad internacional expresó su rechazo total a cualquier medida que implique la expulsión forzada del pueblo palestino de su tierra como parte de una negociación política.

Mientras Somalilandia celebra su primer reconocimiento formal tras décadas de autonomía de facto, la presión internacional aumenta sobre Jerusalén. El futuro de la estabilidad en el Mar Rojo dependerá de si esta decisión logra sumar nuevos aliados o si termina aislando aún más la política exterior israelí.

Fuente: AP