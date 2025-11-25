Israel confirmó este martes que recibió restos humanos entregados por militantes palestinos, aunque aún no está claro si pertenecen a alguno de los tres rehenes que permanecen en la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el material será sometido a análisis forenses para su identificación.

La entrega se produjo en el marco del frágil alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, que ha permitido intercambios de cuerpos entre ambas partes pese a las acusaciones mutuas de violaciones. La Yihad Islámica Palestina afirmó que halló los restos esta semana en el campo de refugiados de Nuseirat.

Desde el inicio de la tregua, los militantes palestinos ya devolvieron 25 cadáveres de rehenes, mientras que Israel entregó a Gaza 330 cuerpos de palestinos, la mayoría aún sin identificar debido a la falta de kits de ADN en el enclave. Las autoridades sanitarias de Gaza aseguran que solo pudieron identificar 95.

El gobierno israelí sostiene que la demora en la devolución de restos constituye una violación del alto el fuego, mientras que Hamás afirma que muchos cuerpos continúan bajo los escombros de la ofensiva israelí que lleva dos años. Israel advirtió que podría retomar operaciones militares o restringir la ayuda humanitaria si no recibe la totalidad de los cuerpos pactados.

Los rehenes que siguen en Gaza son dos israelíes y un ciudadano tailandés.

Mientras tanto, Gaza enfrenta fuertes lluvias invernales que golpean a las familias desplazadas en campamentos precarios. Naciones Unidas volvió a advertir que la ayuda entra en forma limitada y que persiste la escasez de alimentos, agua y suministros esenciales, situación que se agrava con el clima.

Según el Ministerio de Salud gazatí, 69.775 palestinos han muerto y 170.863 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó unas 1.200 víctimas y más de 250 secuestrados. Aunque Israel dejó de realizar ataques diarios, el número de muertos continúa aumentando por incidentes puntuales vinculados a supuestas violaciones del alto el fuego.

Fuente: AP