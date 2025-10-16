Israel se encuentra a la espera de que Hamás entregue los cadáveres restantes de los rehenes que aún se encuentran en Gaza, señaló el miércoles la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

Hasta el momento, tras el alto al fuego que ya lleva seis días, Hamás liberó el lunes a 20 rehenes vivos y posteriormente entregó los cadáveres de otros siete de los 28 fallecidos conocidos.

Hamás "debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes como parte de la implementación de este acuerdo", señaló Bedrosian en conferencia de prensa.

Asimismo, afirmó que Israel "no cederá en este asunto y no escatimará esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos sean devueltos, hasta el último de ellos". Las pruebas forenses confirmaron que uno de los cadáveres entregados a Israel la noche del martes no es el de un rehén, agregó.

Hamas comunicó a los mediadores que la recuperación de los cadáveres puede llevar tiempo debido a las dificultades técnicas para localizar los lugares de sepultura, dijo la vocera.

Israel decidió el martes detener la reapertura del paso fronterizo de Rafah y reducir aún más la ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del alto al fuego.

Fuente: NA