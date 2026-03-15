El gobierno de Benjamin Netanyahu descartó por ahora una negociación para poner fin al conflicto con el Líbano y analiza lanzar una ofensiva terrestre de gran escala en ese país. La operación podría convertirse en la mayor incursión militar israelí en territorio libanés desde la guerra de 2006.

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Según reportes citados por medios internacionales, el plan militar apunta a tomar el control de toda la zona al sur del río Litani. El objetivo sería empujar a las fuerzas de Hezbollah lejos de la frontera y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas.

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La posible ofensiva se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos entre Israel, Hezbollah e Irán, con ataques y bombardeos cruzados en distintos puntos de la región.

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Si finalmente se concreta, la operación podría ampliar aún más la guerra y provocar un nuevo frente de combate en el Líbano, con el riesgo de un conflicto prolongado y una mayor crisis humanitaria en la zona.

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