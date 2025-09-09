El Ejército israelí ordenó este martes la evacuación total de la ciudad de Gaza, capital del enclave palestino, en el marco de la ofensiva militar que desarrolla desde agosto con el objetivo de tomar el control de la zona.

A las 08.00 hora local, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, anunció en su cuenta oficial que los residentes debían abandonar la ciudad de inmediato y dirigirse hacia la carretera de Al Rashid rumbo a la llamada “zona humanitaria” de Al Mawasi, ubicada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

La medida afecta a casi un millón de personas, según datos de la ONU. Israel declaró a toda la capital gazatí como “zona de combate peligrosa”, donde los civiles no estarían a salvo del fuego. El mapa difundido por las Fuerzas de Defensa muestra la ciudad marcada en rojo, mientras que solo Al Mawasi fue señalada como área segura.

La situación generó alarma en los hospitales locales. El director del hospital Shifa, Mohammad Abu Salmia, afirmó que el personal médico no abandonará a los pacientes, pese a la orden de evacuación. “Nos quedaremos con ellos”, aseguró. El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó una “llamada urgente” a la comunidad internacional para garantizar protección a los centros de salud y habilitar rutas seguras.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informó que más de 64.500 palestinos han muerto en bombardeos israelíes. A estas cifras se suman cientos de fallecidos por falta de acceso a tratamientos médicos, dada la saturación de hospitales y la escasez de recursos.

Organizaciones humanitarias alertan que la concentración de los más de dos millones de habitantes de Gaza en una sola franja del sur del enclave representa un escenario insostenible y eleva el riesgo de una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Fuente: EFE