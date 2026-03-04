Foto: Reuters

El Ejército de Israel anunció este miércoles el inicio de una nueva ofensiva de gran escala contra objetivos vinculados al régimen iraní y al grupo Hezbollah, en el marco de la creciente tensión en Medio Oriente.

Ads

De acuerdo con datos oficiales difundidos por el ejército israelí, en los primeros cuatro días de la ofensiva se realizaron unas 1.600 incursiones aéreas y se lanzaron más de 4.000 proyectiles contra distintos blancos en Irán y en territorios vinculados a sus aliados en la región.

Las autoridades israelíes indicaron que la ofensiva se intensificó luego de detectar lanzamientos de misiles desde territorio iraní. Ante esa situación, se activaron los sistemas de defensa y se enviaron alertas a teléfonos móviles en las zonas afectadas, con la recomendación de permanecer en áreas protegidas.

Ads

Puede interesarte

Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares en Teherán vinculadas al Basij, una fuerza paramilitar iraní, y centros de seguridad interna del régimen. También se registraron ataques en un suburbio de Beirut, considerado un bastión del grupo chií Hezbollah, y en instalaciones cercanas a la capital libanesa.

Según explicó el portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, las operaciones permitieron destruir cerca de 300 plataformas de lanzamiento de misiles y atacar simultáneamente cientos de objetivos estratégicos asociados al llamado “eje iraní”.

Ads

En paralelo, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, aseguró que las operaciones conjuntas entre ambos países interrumpieron el desarrollo del programa de misiles nucleares de Irán. El diplomático sostuvo que los ataques destruyeron centros de comando, radares y lanzadores de misiles que eran clave para la capacidad militar iraní.

En ese sentido, señaló que las fuerzas israelíes desmantelaron varios centros de mando del régimen en Teherán, lo que generó “caos en la cadena de mando” de las autoridades iraníes.

Las tensiones también se trasladaron a otros frentes del conflicto. El ejército israelí informó que el grupo Hezbollah lanzó cohetes hacia el centro de Israel, algo que no ocurría desde hacía varios meses. Hasta ahora, los ataques del grupo libanés se concentraban principalmente en el norte del país.

Ads

La escalada militar se produce en medio de un escenario regional cada vez más complejo, con intercambios de ataques entre Israel, Irán y grupos aliados en distintos puntos de Medio Oriente.

Fuente: Infobae