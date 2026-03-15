Israel intercepta la quinta oleada de misiles iraníes en nueve horas; dos heridos leves en Holon
Los servicios de emergencia israelíes atendieron a dos hombres de alrededor de 80 años tras impactos en una zona residencial al sur de Tel Aviv.
Un edificio residencial sufrió daños en su fachada y al menos un automóvil quedó incendiado en Holon.
Según Magen David Adom, uno de los heridos recibió atención por fragmentos de vidrio y el otro por inhalación de humo. Varios vecinos fueron asistidos por crisis de pánico.
Las FDI indicaron que activaron el sistema de interceptación y enviaron alertas a teléfonos móviles en las zonas afectadas, instando a la población a permanecer en refugios.
Irán no confirmó de inmediato los blancos del ataque. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó, sin pruebas verificadas de forma independiente, que había destruido objetivos en Israel y tres bases estadounidenses en la región. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido dañado y calificó los informes del CGRI de falsos.
Fuente: BBC
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