Un edificio residencial sufrió daños en su fachada y al menos un automóvil quedó incendiado en Holon.

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Según Magen David Adom, uno de los heridos recibió atención por fragmentos de vidrio y el otro por inhalación de humo. Varios vecinos fueron asistidos por crisis de pánico.

Las FDI indicaron que activaron el sistema de interceptación y enviaron alertas a teléfonos móviles en las zonas afectadas, instando a la población a permanecer en refugios.

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Irán no confirmó de inmediato los blancos del ataque. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó, sin pruebas verificadas de forma independiente, que había destruido objetivos en Israel y tres bases estadounidenses en la región. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido dañado y calificó los informes del CGRI de falsos.

Fuente: BBC

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