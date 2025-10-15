Israel entregó este martes los restos de 45 palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que posteriormente los transfirió a las autoridades locales de la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros vigente entre ambas partes.

Según informaron fuentes médicas a la agencia Xinhua, los cuerpos ingresaron a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom y fueron recibidos por los equipos de salud del Complejo Médico Nasser, en la ciudad de Jan Yunis. Actualmente, se están realizando pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas antes de ser entregadas a sus familias.

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó en un comunicado que supervisó el proceso de entrega en coordinación con las autoridades competentes y destacó que la operación se desarrolló conforme a las normas humanitarias internacionales aplicables en este tipo de situaciones.

La medida forma parte de una serie de intercambios que se vienen concretando desde el inicio del acuerdo entre Israel y las autoridades palestinas, con la mediación de organismos internacionales. En paralelo, se mantiene la repatriación de rehenes y la llegada de ayuda humanitaria a la Franja.

El proceso busca aliviar las tensiones en la región, aunque las autoridades locales advierten que la identificación de los cuerpos podría demorar varios días debido al estado en que fueron hallados los restos y la necesidad de análisis genéticos complejos.

Fuente: Noticias Argentinas