El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas comenzará este domingo por la noche, en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

Ads

Serán 20 las personas liberadas, quienes serán trasladadas en vehículos de la Cruz Roja hacia el Ejército de Israel dentro de Gaza, y luego derivadas a la base militar de Reim, cerca de la frontera.

Bedrosian explicó que diez de los rehenes recibirán atención en el Hospital Sheba, cinco en el Beilinson y otros cinco en el Ichilov, todos en la periferia de Tel Aviv. También anticipó que los 28 cuerpos de personas asesinadas en cautiverio serán entregados en las próximas horas.

Ads

Puede interesarte

El Ministerio de Servicios Religiosos de Israel informó que ya están listos los protocolos para la identificación de los cuerpos en el Instituto Forense Abu Kabir. “Nuestro mayor temor es que algunas familias no puedan recuperar los restos de sus seres queridos”, expresó su director general, Yehuda Avidan.

En paralelo, Egipto confirmó que el lunes se realizará una cumbre internacional en El Cairo, encabezada por Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, con la presencia de más de 20 líderes mundiales, incluido el secretario general de la ONU.

Ads

Mientras tanto, en Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para apoyar el proceso y reclamar la liberación total de los cautivos.

Fuente: TN