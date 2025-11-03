El grupo terrorista Hamas entregó a Israel los cuerpos de tres rehenes fallecidos, identificados como el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Maxim Neutra y el sargento Oz Daniel, informaron las autoridades israelíes este lunes tras completar los exámenes forenses. Los restos fueron devueltos la noche del domingo y su identidad confirmada en la mañana.

Fuentes militares israelíes notificaron a las familias de los tres soldados que los cuerpos se encontraban nuevamente en territorio israelí, tras un proceso de identificación realizado en el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que uno de los cuerpos correspondía al del soldado estadounidense-israelí Omer Neutra. “Estamos muy felices de haberlo logrado”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

“Sus padres están felices en un sentido, pero en otro, obviamente, no es algo bueno”, añadió. Los padres del joven, Ronen y Orna Neutra, confirmaron que su hijo “está en suelo israelí”.

Neutra, de 21 años, era comandante de un pelotón de tanques en el 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada del Ejército israelí. Nacido en Nueva York, murió el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas contra el sur de Israel. Su tanque fue alcanzado por fuego de lanzagranadas y explosivos, y su cuerpo fue llevado a Gaza junto con los de otros dos soldados fallecidos.

El coronel Asaf Hamami

El cuarto integrante del tanque, Nimrod Cohen, fue secuestrado con vida. Imágenes de combatientes de Hamas celebrando junto al tanque en llamas y sacando a Cohen se difundieron ampliamente tras el ataque y se convirtieron en símbolo del trauma del 7 de octubre.

Durante más de un año, la familia de Neutra desconoció su destino. En diciembre de 2024, las autoridades israelíes confirmaron su muerte y la captura de su cuerpo. Su familia guardó el shiva, el período de duelo de siete días, pero no celebró funeral. “Finalmente, tanto dolor y tanto alivio”, expresó su padre al recibir la confirmación del retorno de los restos. En un comunicado, citó el Libro de Jeremías: “Hay esperanza para tu futuro, declara el Señor, y tus hijos volverán a su propia tierra”.

El coronel Asaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, fue asesinado el 7 de octubre en el kibutz Nirim, donde se dirigió para repeler el ataque. Es considerado el primer oficial en declarar la entrada de Israel en guerra. “¡Estamos en guerra! ¡Estamos en guerra!”, gritó por radio antes de morir, según el proyecto conmemorativo digital Kan 7.10.360. Era el oficial de mayor rango cuyo cuerpo fue llevado a Gaza.

Daniel Oz, un rehén israelí que fue secuestrado en el mortífero ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

El sargento Oz Daniel, de 19 años, murió en combate en el kibutz Nirim la mañana del 7 de octubre. Según testimonios, intentó arrebatar una granada a sus captores antes de ser abatido. Fanático de Guns N’ Roses, integraba una de las unidades de tanques que enfrentaron a los militantes de Hamas cuando estos cruzaron la frontera. Su tanque fue inmovilizado y, tras la muerte del conductor, Daniel y otros dos miembros fueron rodeados y asesinados.

Según un comunicado de Hamas, los cuerpos fueron recuperados el domingo de un túnel y luego entregados a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza. Los ataúdes fueron trasladados posteriormente a las fuerzas israelíes, que escoltaron los restos hasta Israel para su identificación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, rindió homenaje a los tres soldados “que cayeron en combate defendiendo con supremo heroísmo a las comunidades fronterizas de Gaza”.

Añadió: “El Estado de Israel se lamenta profundamente, con dolor y orgullo por su valentía. Asaf, Omer y Oz regresan hoy a su hogar para descansar eternamente en la tierra que defendieron hasta el último momento. Deseo expresar mis condolencias y un fuerte abrazo a sus familias”.

Los funerales de Hamami, Neutra y Daniel se celebrarán en los próximos días, una vez concluidos los procedimientos forenses y de repatriación dentro del Ejército israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo (EP)

Un alto al fuego débil

Israel sostiene que Hamas no ha cumplido totalmente con su compromiso de devolver todos los cautivos, vivos o muertos, según lo pactado en el alto el fuego del 10 de octubre. El acuerdo establecía que el grupo debía entregar a los 20 rehenes vivos en un plazo de 72 horas y los 28 cuerpos localizados en ese mismo periodo. Aunque Hamas liberó a los 20 cautivos con vida, solo devolvió cuatro cuerpos dentro del plazo y, desde entonces, entregó otros 13 de manera gradual.

Con la devolución de Hamami, Neutra y Daniel, ocho cuerpos de rehenes fallecidos permanecen en Gaza, de acuerdo con las autoridades israelíes.

Fuente: Infobae