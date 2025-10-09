El gobierno israelí aclaró este jueves que el cese de hostilidades y el canje de prisioneros con Hamas no entrarán en vigor hasta que el gabinete de seguridad apruebe formalmente el pacto alcanzado bajo mediación de Estados Unidos y Egipto.

El plan, anunciado por Donald Trump como “la primera fase para poner fin a la guerra en Gaza”, contempla la liberación de 20 rehenes israelíes en las próximas 72 horas y la retirada progresiva del Ejército del enclave palestino. Sin embargo, la fragilidad política del gobierno israelí y la oposición de sectores ultraderechistas ponen en duda su implementación inmediata.

Mientras tanto, Egipto celebró el entendimiento como un “momento histórico” que podría abrir una nueva etapa de estabilidad regional, y la comunidad internacional expresó cautela pero optimismo ante la posibilidad de un cese definitivo de los combates.

La expectativa crece en Medio Oriente: de la decisión del gabinete israelí dependerá si el acuerdo se convierte en un punto de inflexión hacia la paz o en otro intento fallido en una guerra que ya lleva más de dos años.

Fuente: Infobae

