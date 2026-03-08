Una nueva noche de bombardeos. Israel lanzó esta madrugada ataques coordinados contra instalaciones militares de Irán y amplió sus advertencias al régimen que intenta reorganizarse tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que destruyeron almacenamientos de aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán. También atacaron sistemas de detección y defensa antiaérea. En paralelo, el Ejército israelí publicó un mensaje en X dirigido al régimen: "La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designarlo".

Teherán amaneció este domingo cubierta por una nube tóxica. La mezcla de humo y lluvia con restos de petróleo fue consecuencia de los bombardeos nocturnos contra cuatro instalaciones de almacenamiento de combustible en la capital y en Alborz. El ataque dejó cuatro muertos, todos conductores de camiones cisterna. La distribución de combustible en la ciudad fue interrumpida en forma temporal, según informó el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian.

En Oslo, la policía noruega investiga una explosión frente a la embajada de Estados Unidos. Se reportaron daños menores en el edificio y no hubo heridos.

La Asamblea de Expertos de Irán se reunirá este lunes para designar al nuevo líder supremo del país.

Fuente: TN