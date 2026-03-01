Israel lanzó este domingo una nueva ola de ataques sobre el centro de Teherán, mientras Irán prometió una respuesta “nunca antes vista” tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei en una operación conjunta con Estados Unidos.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el asesinato como una “declaración de guerra” y afirmó que vengarlo es “un deber legítimo”. En paralelo, Rusia, a través de Vladimir Putin, condenó el ataque y expresó su apoyo a Teherán.

Irán designó además un consejo de liderazgo interino para garantizar la transición política hasta que se nombre un nuevo líder supremo, mientras la Guardia Revolucionaria advirtió que podría lanzar ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en la región.

En las últimas horas se reportaron nuevas explosiones en la capital iraní y activación de sirenas en Jerusalén, en un contexto de máxima tensión diplomática y militar.

La tensión se extiende en Medio Oriente y crece el temor a una escalada regional.

Fuente: Infobae