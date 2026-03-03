Israel aseguró haber atacado el complejo presidencial en Teherán, incluida la oficina presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en una nueva oleada de bombardeos sobre la capital iraní. Según el medio Luna Roja iraní, el número de muertos desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el sábado asciende a 787.

El Ejército israelí informó que lanzó “numerosas municiones” contra infraestructuras clave del régimen, mientras que imágenes satelitales analizadas por BBC Verify muestran daños en instalaciones del complejo nuclear de Natanz. En paralelo, se reportaron nuevas explosiones al este de Teherán.

El conflicto se expandió a otros frentes: Israel anunció que sus tropas avanzarán en el sur del Líbano para frenar ataques, mientras que en Omán fueron interceptados drones y en Emiratos Árabes Unidos se registró un incendio en una terminal petrolera en Fujairah. En Gaza, Israel reabrió el cruce de Kerem Shalom para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent superó los 85 dólares por barril y el gas en el Reino Unido alcanzó niveles no vistos desde 2022. Gobiernos como el británico comenzaron a organizar vuelos de evacuación desde la región, en medio de temores a una escalada mayor.

Fuente: BBC

