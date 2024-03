El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, advirtió hoy que Israel no puede detener su guerra mientras siga habiendo rehenes en Gaza. “Operaremos contra Hamas en todas partes, incluso en lugares donde aún no hemos estado. Identificaremos una alternativa a Hamas, para que las IDF puedan completar su misión. No tenemos derecho moral a detener la guerra mientras siga habiendo rehenes en Gaza”, indicó.

Además, Gallant añadió que “la falta de una victoria decisiva en Gaza puede acercarnos a una guerra en el norte”, donde las fuerzas israelíes han estado intercambiando disparos con combatientes de Hezbolá en Líbano desde el comienzo de la guerra en Gaza durante octubre.

Las declaraciones del ministro de Defensa israelí se conocen luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya exigido un alto el fuego inmediato entre Israel y los terrorista de Hamas, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, en una votación que terminó con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. La resolución fue propuesta por los 10 miembros electos del organismo.

Si bien la iniciativa exigía la liberación de los secuestrados durante el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, no vincula esa exigencia con el alto el fuego durante el Ramadán, que finaliza el 9 de abril.

La votación se produjo después de que Rusia y China vetaran el viernes una resolución patrocinada por Estados Unidos que habría apoyado “un alto el fuego inmediato y sostenido” en el conflicto entre Israel y Hamas.

Estados Unidos había advertido que la resolución aprobada hoy por la mañana podría perjudicar las negociaciones para detener las hostilidades entre Estados Unidos, Egipto y Qatar.

La resolución, presentada por los 10 miembros electos del consejo, cuenta con el respaldo de Rusia, China y el Grupo Árabe de 22 naciones de las Naciones Unidas.

En paralelo, una declaración emitida el viernes por la noche por el Grupo Árabe hizo un llamado a los 15 miembros del consejo “a actuar con unidad y urgencia” y votar a favor de la resolución “para detener el derramamiento de sangre, preservar vidas humanas y evitar más sufrimiento y destrucción humanos”. “Ya es hora de un alto el fuego”, dijo el Grupo Árabe.

El Ramadán comenzó el 10 de marzo y termina el 9 de abril, lo que significa que si se aprueba la resolución, la demanda de alto el fuego duraría sólo dos semanas, aunque el borrador dice que la pausa en los combates debería conducir a “un alto el fuego permanente y sostenible”. La votación estaba prevista originalmente para el sábado por la mañana, pero sus patrocinadores pidieron el viernes por la noche un retraso hasta el este lunes.

Muchos miembros del Consejo de Seguridad esperan que el organismo más poderoso de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, exija el fin de la guerra que comenzó cuando los terrorista de Hamas en Gaza lanzaron un ataque sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1200 personas y tomando como rehenes a otras 250 más.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha adoptado dos resoluciones sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza, pero ninguna había pedido un alto el fuego.

Fuente: Infobae.