El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia al asegurar que su país está preparado para reanudar la guerra contra Irán con ataques “más intensos” y “devastadores”, aunque remarcó que aguarda la autorización de Estados Unidos para avanzar con la ofensiva.

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La declaración fue realizada tras una reunión de evaluación de seguridad en Tel Aviv, donde Katz sostuvo que las Fuerzas de Defensa israelíes ya tienen identificados los objetivos estratégicos a atacar y se encuentran listas “tanto para la defensa como para la ofensiva”.

“Esta vez, el ataque será diferente y letal, asestando golpes devastadores en las zonas más sensibles”, afirmó el funcionario, en medio del creciente conflicto que mantiene en vilo a la región.

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La amenaza se produce mientras se intensifican las negociaciones y presiones internacionales para intentar sostener la tregua en Medio Oriente. Sin embargo, las declaraciones del gobierno israelí exponen la fragilidad del cese al fuego y anticipan un posible recrudecimiento de las hostilidades.

En paralelo, desde la Casa Blanca no hubo confirmación oficial sobre una eventual autorización para avanzar con una nueva ofensiva militar, aunque la postura de Donald Trump en las últimas semanas endureció el tono frente al régimen iraní.

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La situación genera máxima preocupación a nivel internacional por el riesgo de una escalada bélica de mayor alcance en una de las zonas más sensibles del mundo.

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