Altas fuentes del gobierno israelí informaron que en los recientes bombardeos combinados, contra objetivos en Teherán, el guía supremo de Irán habría perdido la vida, y que su cuerpo habría sido hallado entre los escombros del complejo donde se encontraba, según medios y funcionarios israelíes.

Ads

El primer ministro de Benjamin Netanyahu afirmó en un mensaje televisado que la operación, realizada en conjunto con las fuerzas estadounidenses, destruyó el “complejo del tirano” en el corazón de la capital iraní y que existen “muchas señales” de que ya no está con vida.

La ofensiva formó parte de un ataque aéreo de gran escala contra varias zonas del país persa, en el marco de una escalada del conflicto entre Irán y la alianza de Washington y Tel Aviv. Medios israelíes señalaron que se lanzaron decenas de bombas sobre el recinto y que la acción tenía como objetivo neutralizar a altos funcionarios del régimen.

Ads

Por ahora no ha habido confirmación independiente del deceso desde las autoridades iraníes. El gobierno en Teherán ha negado versiones sobre la muerte del líder supremo y ha acusado a sus adversarios de intentar desinformar, aunque el acceso a información verificada sigue siendo limitado debido a cortes de comunicaciones en varias áreas tras los bombardeos.

La situación se desarrolla en un contexto de tensión regional y global, con reacciones diversas entre la comunidad internacional mientras se espera información más clara sobre el paradero real de Jamenei y las consecuencias del ataque.

Ads