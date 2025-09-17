El Ejército israelí anunció este miércoles la apertura temporal de una segunda ruta en la Franja de Gaza para facilitar, y forzar, la salida de la población de la ciudad de Gaza hacia el sur. La vía habilitada es la carretera Salah al Din, que atraviesa el enclave en su lado oriental y estará disponible durante 48 horas.

La medida se suma a la ruta de Rashid, en el sector costero, que hasta ahora era el único corredor utilizado por miles de personas para escapar de la ofensiva militar. Sin embargo, la mayoría de los refugiados se concentra en campamentos del oeste, lo que complica el acceso hacia la nueva carretera.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, informó que el paso permanecerá abierto hasta el viernes al mediodía, aunque evitó precisar si habrá garantías de seguridad para quienes intenten trasladarse desde los barrios occidentales hasta Salah al Din.

Según constató la agencia EFE, los desplazamientos por estos corredores suelen ser caóticos y costosos: un recorrido de apenas 25 kilómetros puede demorar más de cinco horas por la saturación de vehículos y peatones. A esto se suma la falta de espacio en las zonas designadas para refugiados y el agotamiento de una población sometida a evacuaciones constantes desde hace más de dos años.

Mientras el Ejército asegura que unas 350.000 personas abandonaron la capital desde mediados de agosto, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima la cifra en unas 150.000.

En paralelo, relatores de derechos humanos, organismos internacionales y varios países califican la ofensiva israelí como un genocidio, con un saldo cercano a las 65.000 víctimas mortales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Fuente: EFE