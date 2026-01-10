Dos sujetos fueron detenidos este viernes por la noche tras protagonizar un violento robo en una vivienda del barrio Punta Mogotes, donde se celebraba un cumpleaños. El hecho generó momentos de tensión y miedo entre los invitados, quienes fueron sorprendidos por los delincuentes dentro del domicilio.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera, en el marco del Operativo Sol a Sol, recibió un alerta del 911 por un robo en proceso. Al arribar a una vivienda ubicada en la calle Croce al 2400, los efectivos encontraron a dos de los sospechosos aún dentro de la casa.

Según se informó, los detenidos habían ingresado junto a un tercer individuo que logró darse a la fuga portando un arma de fuego. Aprovechando que la puerta de ingreso estaba abierta, irrumpieron en el domicilio, agredieron a dos personas de 43 y 54 años y sustrajeron un teléfono celular y una mochila.

Los aprehendidos, de 34 y 35 años, ambos de la ciudad, fueron reducidos en el lugar. Durante el procedimiento se secuestraron una mochila camuflada, un reloj digital, teléfonos celulares y un vehículo Volkswagen Gol gris, en el que se movilizaban.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, que avaló el procedimiento policial y dispuso el traslado de los imputados a sede judicial.

El hecho fue caratulado como “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego”, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso.