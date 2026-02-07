Un conductor fue detenido este fin de semana, en la Ruta Provincial 56, a la altura de General Madariaga, tras ser interceptado en un control de seguridad vial, luego de ser sorprendido manejando con un bebé en brazos y reaccionar con violencia cuando intentaron sancionarlo, en un hecho que quedó registrado en video.

Personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires detuvo una combi Mercedes Benz que circulaba con un bebé sentado sobre las piernas de quien manejaba, una práctica que no cumple con las normas de seguridad vial y expone al menor a un riesgo grave.

Al labrar la infracción por no usar sistemas de retención infantil adecuados, el hombre y su acompañante reaccionaron con insultos y posteriormente atacaron el móvil oficial de los inspectores, obligando a los agentes a resguardarse en su vehículo ante la escalada de violencia.

La situación se agravó cuando el conductor volvió a la combi e intentó embestir la unidad de Seguridad Vial, lo que llevó a la intervención de la Policía y a la aprehensión del hombre por resistencia a la autoridad.

El episodio quedó filmado por las cámaras a bordo de los vehículos de control, que sirvieron para documentar tanto la infracción como las agresiones durante el operativo.

