La cartelera de esta semana en cines de Mar del Plata se renueva con cinco estrenos, destacándose la adaptación del videojuego Iron Lung: océano de sangre. Los otros estrenos son El testimonio de Ann Lee con Amanda Seyfried, la de acción El guardián: último refugio con Jason Statham, No te olvidaré y la nacional No preguntes. También hay dos reestrenos: Lo que el viento se llevó y Eclipse.

Ads

Iron Lung: océano de sangre dirigida por Mark Fischbach, con Mark Fischbach, Caroline Rose Kaplan, Troy Baker.

-En un futuro postapocalíptico donde las estrellas han desaparecido, un convicto es enviado a una misión suicida: explorar un océano de sangre en una luna desolada a bordo de un precario submarino, la última esperanza para la humanidad.

Ads

El testimonio de Ann Lee dirigida por Mona Fastvold, con Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman.

-Drama histórico basado en la vida de la fundadora del Movimiento Shaker en 1770, una líder religiosa considerada el Jesucristo femenino que logró construir una de las sociedades utópicas más influyentes de Estados Unidos a través de cantos y danzas.

Ads

El guardián: último refugio dirigida por Ric Roman Waugh, con Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie.

-Un hombre exiliado debe abandonar su retiro tras salvar a una niña de una tormenta, desencadenando una trepidante odisea en la que deberá enfrentar fantasmas de su pasado para protegerla de una red de peligrosos enemigos.

No te olvidaré dirigida por Vanessa Caswill, con Maika Monroe, Tyriq Withers, Bradley Whitford.

Ads

-Tras cumplir su condena en prisión, Kenna intenta reconstruir su vida y recuperar la relación con su hija pequeña; en su camino, encontrará el rechazo de su entorno y la inesperada ayuda del dueño de un bar local.

No preguntes dirigida por Agustín Palleres Yoffe Adaro, con Micaela Riera, Juan Ignacio di Marco.

-Una joven caótica consigue su primer empleo en una oficina absurda donde nadie puede explicarle su función. Entre tareas contradictorias y jerarquías sin sentido, Lisa descubre que el desorden del mundo laboral es un reflejo de su propia vida.

Lo que el viento se llevó dirigida por Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, con Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland.

-Ambientada en la Guerra de Secesión, la joven Scarlett O’Hara navega entre sus caprichos y el amor no correspondido por Ashley, mientras el cínico Rhett Butler intenta conquistar su corazón en medio de la caída del viejo sur.

La saga Crepúsculo: Eclipse dirigida por David Slade, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

-En la tercera entrega de la saga, Bella Swan debe elegir entre el amor de Edward y la amistad de Jacob, mientras una serie de asesinatos en Seattle anticipa una batalla definitiva entre vampiros y licántropos.