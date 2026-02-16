El ministro de Exteriores de Iran, Abbas Araghchi, arribó este lunes a Ginebra para participar de una nueva ronda de conversaciones nucleares con United States, en un contexto de fuerte tensión regional y despliegue militar en el Golfo Pérsico.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa es la rendición ante amenazas”, escribió el diplomático en la red social X antes del encuentro, que busca evitar una nueva confrontación tras la escalada bélica de junio.

Las negociaciones se reanudan mientras Washington refuerza su presencia militar en la región. El presidente estadounidense Donald Trump envió un segundo portaaviones y volvió a endurecer su discurso hacia Teherán.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní inició ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Según medios estatales, las maniobras incluyen operaciones intensivas bajo supervisión del alto mando militar.

Antes de la reunión con la delegación estadounidense, Araghchi mantuvo un encuentro con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. El ente nuclear de la ONU busca acceso a instalaciones iraníes bombardeadas durante el conflicto de 12 días entre Irán, Estados Unidos e Israel, con el objetivo de inspeccionar material enriquecido que podría haber quedado bajo los escombros.

Teherán reiteró que no aceptará la exigencia de “enriquecimiento cero” y considera su programa de misiles como una línea roja no negociable. Además, sectores duros del Parlamento iraní advirtieron que cualquier concesión deberá garantizar la integridad territorial y la seguridad de las instalaciones nucleares.

Las conversaciones en Suiza se desarrollan bajo mediación de Omán y representan el segundo intento formal de acercamiento desde la guerra de junio. Por ahora, no se vislumbra un acuerdo inmediato, pero ambas partes buscan mantener abierto el canal diplomático para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

Fuente: Al Jazeera