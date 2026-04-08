El régimen de Irán volvió a cerrar hoy el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano, suspendiendo el tránsito de petroleros y advirtiendo que cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización será atacada, según informaron la agencia Fars y autoridades navales iraníes.

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La medida fue adoptada como respuesta directa a las acciones militares israelíes en territorio libanés. Según Fars, “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”, lo que interrumpió nuevamente una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio energético global.

En paralelo, la Armada iraní emitió advertencias a los buques que permanecen en la zona. De acuerdo con un mensaje reproducido por el diario británico The Guardian, las autoridades señalaron: “Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, reforzando la prohibición de circulación sin autorización oficial.

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Fuentes marítimas confirmaron que el tránsito continúa cerrado y que las amenazas incluyen la destrucción de embarcaciones que intenten atravesar el estrecho sin permiso de Teherán. No obstante, la agencia Fars indicó que dos petroleros recibieron autorización excepcional para cruzar durante la mañana de este miércoles.

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La decisión se conoció pocas horas después de que comenzaran a registrarse movimientos de buques en la zona tras semanas de parálisis. Imágenes captadas el 8 de abril frente a la costa de Musandam, en Omán, mostraban una reactivación incipiente de la navegación en el corredor marítimo.

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Según datos de la plataforma MarineTraffic, en el área permanecen cientos de embarcaciones, entre ellas 426 petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo y 19 buques de gas natural licuado, muchos de ellos detenidos durante la interrupción. La misma fuente registró cruces puntuales tras el alto el fuego en distintas franjas horarias.

El tránsito había comenzado a normalizarse luego del anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediada por Pakistán, tras seis semanas de enfrentamientos en Oriente Medio que dejaron miles de muertos y afectaron el suministro energético global.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la noche del martes, pocas horas antes del vencimiento del plazo fijado por su administración para la reapertura del paso marítimo. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, autoridades iraníes habían indicado que el tránsito sería posible bajo coordinación militar y sujeto a condiciones operativas.

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El Estrecho de Ormuz había sido cerrado formalmente el 2 de marzo, en el marco de una escalada que incluyó operaciones militares y restricciones al tráfico marítimo. Durante ese período, el paso quedó limitado a embarcaciones autorizadas, afectando el flujo de petróleo hacia distintos mercados.

La interrupción impactó en los precios internacionales del crudo y en productos derivados, en un contexto de alta volatilidad. La nueva suspensión se produce mientras continúan las tensiones en la región y bajo advertencias directas a los buques que permanecen en la zona.

Fuente: con información de Infobae