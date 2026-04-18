El régimen de Irán afirmó hoy que volvió a imponer un “control estricto” sobre el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, en respuesta al bloqueo aplicado por Estados Unidos a sus puertos.

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Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, de acuerdo a un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

El funcionario explicó que la medida implica restricciones al tránsito marítimo en una zona por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Además, indicó que previamente se había autorizado un paso “limitado y gestionado” de buques como gesto en el marco de negociaciones, pero que esa decisión fue revertida ante la continuidad de las sanciones.

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“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, sostuvo Zolfagari.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el estrecho “no permanecerá abierto” si persiste el bloqueo y cuestionó las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en la región y las negociaciones en curso.

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Desde Washington, Trump había asegurado que el paso marítimo se encuentra “completamente abierto” para el comercio y deslizó la posibilidad de acuerdos vinculados al programa nuclear iraní, lo que fue rechazado por autoridades de Teherán.

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En este contexto de tensión regional, también se registraron señales de distensión en el frente entre Israel y fuerzas aliadas de Irán. Según reportes oficiales, el territorio israelí atravesó más de 24 horas sin ataques aéreos, en el marco de un alto el fuego aún frágil.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que los objetivos militares en el frente norte, particularmente contra Hezbollah, continúan vigentes, mientras que desde el Líbano se calificó como “delicada y crucial” la instancia actual de negociaciones.

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Fuente: con información de Infobae