El ministro de Deportes Ahmad Donyamali anunció en una entrevista a la televisora estatal IRIB que el régimen decidió no enviar a su selección a la Copa del Mundo, que empieza el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA no se pronunció.

Ads

"No hay condiciones para participar", dijo Donyamali, en referencia a la guerra que desde el 28 de febrero enfrenta a Irán contra Estados Unidos e Israel. El funcionario no precisó si la decisión es definitiva o si depende de la evolución del conflicto.

Irán integra el Grupo C junto a Estados Unidos, Gales e Inglaterra. La sede del torneo agrava la situación: jugar implicaría enviar una delegación oficial a territorio de uno de los países con los que Teherán está en guerra. La FIFA no emitió ningún comunicado hasta el cierre de esta nota.

Ads

Fuente: Infobae

Ads