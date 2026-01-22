Los medios estatales de Irán informaron este jueves que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que sacudieron al país durante más de dos semanas. Se trata del primer reconocimiento oficial sobre el número de víctimas desde que comenzaron las manifestaciones, que el Gobierno atribuyó a hechos de “violencia terrorista”.

Según un comunicado de la Fundación de Veteranos y Mártires, citado por la televisión estatal, 2.427 fallecidos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, fueron considerados “mártires”, mientras que el resto no fue caracterizado. El organismo, que recibe fondos estatales, sostuvo además que muchos de los muertos eran transeúntes alcanzados por disparos en medio de los disturbios.

Las autoridades iraníes insistieron en que el movimiento de protesta fue alentado desde el exterior, principalmente por Estados Unidos, y describieron los hechos como un episodio “terrorista”. En esa línea, aseguraron que algunos manifestantes habrían sido asesinados por “elementos terroristas infiltrados”, aunque no aportaron pruebas.

Desde los organismos de derechos humanos, la versión oficial fue duramente cuestionada. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó haber verificado 3.428 muertes de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad y advirtió que el número real podría ser sensiblemente mayor, con estimaciones que van entre 5.000 y 20.000 víctimas.

Las dificultades para confirmar cifras precisas se explican, en parte, por el bloqueo casi total de internet impuesto por el Gobierno iraní. La organización especializada en monitoreo digital NetBlocks indicó que la interrupción de las comunicaciones ya supera las 300 horas, lo que limita el acceso a información independiente.

En paralelo, el líder supremo Ali Jamenei volvió a respaldar la postura oficial y endureció su discurso frente a las críticas internacionales, mientras crece la presión de la comunidad internacional para que Teherán permita investigaciones independientes sobre lo ocurrido durante la represión.

Fuente: TN