El gobierno de Irán cuestionó con dureza la decisión de la Argentina de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds y a 13 personas vinculadas a ese cuerpo militar. Desde Teherán consideraron la medida “inaceptable” y advirtieron que habrá una “respuesta adecuada”, lo que suma tensión diplomática entre ambos países.

La crítica fue formulada por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien sostuvo que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político”. En una conferencia de prensa, anticipó que Irán no dejará la decisión sin contestación.

La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializada en operaciones en el exterior y señalada por distintos países occidentales por su rol en el entrenamiento y apoyo a grupos armados. El sábado, el Gobierno argentino formalizó su inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según explicó la Casa Rosada, la decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. La medida implica sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del grupo y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para financiar actividades terroristas.

El Ejecutivo también vinculó a la Fuerza Quds con los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. En ese marco, recordó que Ahmad Vahidi, ex comandante del cuerpo entre 1989 y 1998, está acusado por el ataque a la AMIA y tiene una alerta roja de Interpol, aunque actualmente ocupa un alto cargo dentro de la Guardia Revolucionaria iraní.

Desde el Gobierno remarcaron que la decisión se inscribe en una política de alineamiento con Occidente y de “reconocer a los terroristas por lo que son”, en línea con otras designaciones realizadas durante la gestión Milei.

Fuente: TN