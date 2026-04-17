En un contexto de alta tensión en Medio Oriente, Irán anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

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La decisión se da en el marco de una tregua parcial en la región y permite retomar el tránsito de buques comerciales, luego de días de incertidumbre que habían encendido alarmas en los mercados internacionales. Por ese paso marítimo circula una porción significativa del crudo que se exporta a nivel global, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en los precios y el abastecimiento.

La reapertura fue interpretada como un gesto para aliviar la tensión y evitar mayores consecuencias económicas, aunque su continuidad depende de que se mantenga la calma en la zona.

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De todos modos, el escenario sigue siendo inestable. Las diferencias entre Irán, Estados Unidos e Israel persisten, y cualquier incidente podría volver a poner en riesgo la libre circulación por uno de los puntos más sensibles del comercio global.

Como respuesta al acontecimiento Trump reaccionó con un mensaje en sus redes: “Gracias”.

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