La Guardia Revolucionaria intensificó las exhibiciones militares y los entrenamientos armados en Teherán.

Durante las últimas semanas Irán profundizó su despliegue militar interno y comenzó a promover públicamente el entrenamiento de civiles en el uso de armas en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

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La Guardia Revolucionaria organizó exhibiciones militares en distintos puntos de Teherán con fusiles Kaláshnikov, vehículos armados y misiles balísticos, mientras hombres, mujeres y niños participaron de entrenamientos y actos oficiales vinculados a la defensa nacional.

El endurecimiento del discurso oficial coincide con una nueva escalada entre Teherán y Washington por el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

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El presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar con un “ataque a gran escala” contra Irán si fracasan las negociaciones diplomáticas, aunque por el momento la Casa Blanca mantiene abiertas las conversaciones indirectas con el régimen iraní.

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En paralelo, el gobierno iraní reforzó las campañas de reclutamiento civil a través de medios estatales y actos públicos. Las autoridades aseguran que millones de personas se ofrecieron voluntariamente para colaborar en la defensa del país, aunque esos números no pudieron ser verificados de manera independiente.

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La ofensiva propagandística también aparece vinculada a la crisis interna que atraviesa Irán. La inflación, el deterioro económico y el malestar social golpean al régimen, que en los últimos meses reprimió protestas masivas y endureció el control político interno.

Según activistas opositores, la represión dejó miles de muertos y detenidos desde comienzos de año.

Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán continúan con mediación de Pakistán y presión de países árabes que buscan evitar una nueva guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la militarización de las calles iraníes y las amenazas cruzadas mantienen en alerta a la región.

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Fuente: Ámbito