Una ola de protestas sacude a Irán desde hace semanas, con epicentro en Teherán pero con réplicas en todo el país. Organizaciones de derechos humanos denuncian cientos de movilizaciones, decenas de muertos y miles de detenidos, en un contexto marcado por la caída libre de la moneda y una inflación que golpea el consumo básico.

Según activistas, las manifestaciones se extendieron a las 31 provincias iraníes. Sin cifras oficiales, el hermetismo estatal y el bloqueo de internet y llamadas internacionales dificultan verificar el alcance real. Videos fragmentarios y testimonios aislados son hoy las únicas ventanas a lo que ocurre en las calles.

El detonante fue económico: el rial se desplomó a mínimos históricos, subieron alimentos esenciales y el Gobierno avanzó con aumentos en combustibles subsidiados. La bronca social derivó rápidamente en consignas contra el régimen, reavivando el recuerdo del caso de Mahsa Amini en 2022.

La respuesta oficial fue dura. El líder supremo Alí Jamenei calificó a los manifestantes de “alborotadores”, mientras las fuerzas de seguridad reforzaron la represión. En paralelo, algunas marchas incluyeron consignas a favor del príncipe exiliado Reza Pahlavi.

En el plano internacional, la crisis se cruza con la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intervenir si el régimen “mata manifestantes pacíficos”. El mensaje llega tras el debilitamiento del eje de aliados de Teherán y la presión renovada por su programa nuclear.

Así, Irán enfrenta una tormenta perfecta: malestar social, aislamiento diplomático y una economía asfixiada por sanciones. Con el país parcialmente incomunicado, la incógnita es si el régimen logrará contener la protesta o si la crisis marcará un punto de quiebre político.

Fuente: AP