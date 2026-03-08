AFP vía Getty Images: La policía de Múnich estimó que unas 250.000 personas acudieron a escuchar a Reza Pahlavi, el hijo exiliado del exlíder iraní, dar un discurso.

La decisión está tomada. La Asamblea de Expertos de Irán eligió este domingo al sucesor del ayatolá Alí Khamenei, asesinado hace poco más de una semana en los ataques que desencadenaron la guerra en Medio Oriente. El nombre, por ahora, permanece en secreto.

"Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido", confirmó Ahmad Alamolhoda, miembro del cuerpo clerical, a la agencia de noticias iraní Mehr. Otro integrante de la asamblea insinuó que Mojtaba Khamenei, hijo del difunto líder, ocuparía el cargo.

Israel respondió con una advertencia directa: sus fuerzas no dudarán en atacar al nuevo jefe ni a los miembros de la asamblea que lo designaron.

El conflicto entró en su noveno día con nuevos bombardeos. Aviones de combate atacaron cinco instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores durante la noche, con un saldo de cuatro muertos. La capital iraní amaneció cubierta por una densa nube de humo. La distribución de combustible fue interrumpida en forma temporal. La Media Luna Roja advirtió sobre la posibilidad de lluvias tóxicas en las próximas horas.

El Ministerio de Salud de Irán informó que al menos 1.200 civiles murieron y cerca de 10.000 resultaron heridos desde el inicio del conflicto. El Ministerio de Salud del Líbano reportó 294 muertos por ataques aéreos israelíes en la última semana. El primer ministro libanés Nawaf Salam advirtió sobre una inminente "catástrofe humanitaria".

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró tener suministros para sostener la guerra durante seis meses y anunció que en los próximos días empleará "misiles avanzados y menos utilizados de largo alcance".

Donald Trump volvió a negarse a descartar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque insistió en que la guerra estaba prácticamente ganada. Este sábado asistió en la base aérea de Dover al regreso de los cuerpos de seis militares estadounidenses muertos en un ataque con drones contra una base en Kuwait.

Los analistas advierten que aún no hay un camino claro para poner fin al conflicto, que según funcionarios de ambos países podría extenderse un mes o más.

Fuente: Infobae