Irán atraviesa días de máxima tensión política y social. El canciller Abbas Araghchi aseguró este jueves que “no habrá ejecuciones” como represalia por las protestas opositoras que sacuden al país desde hace casi tres semanas. La declaración llegó luego de denuncias de organizaciones de derechos humanos y de advertencias del gobierno estadounidense sobre posibles condenas a muerte inminentes.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que la represión “está cesando” y sostuvo que su administración monitorea de manera permanente la situación en el país persa. Sin embargo, evitó confirmar si Estados Unidos avanzará con una eventual acción militar, en un contexto regional cada vez más delicado.

Según una ONG internacional, la represión ya dejó más de 3.400 muertos y al menos 10.000 detenidos, cifras que no fueron confirmadas por las autoridades iraníes. En paralelo, Italia y España recomendaron a sus ciudadanos abandonar Irán, mientras que el Reino Unido cerró su embajada en Teherán y Estados Unidos evacuó personal militar de su base en Qatar ante amenazas directas del régimen iraní.

Uno de los focos de mayor preocupación es el bloqueo del acceso a internet, que este jueves cumplió una semana completa. El Gobierno iraní justificó la medida como una forma de frenar protestas que, según Teherán, estarían impulsadas por Estados Unidos e Israel. Actualmente, el acceso al internet global y a los SMS sigue cortado, y la comunicación con el exterior solo es posible mediante llamadas internacionales.

En ese marco, el Poder Judicial iraní desmintió que el joven manifestante Erfan Soltani enfrente una ejecución. Según el comunicado oficial, no fue condenado a muerte y, en caso de ser hallado culpable, solo podría recibir una pena de prisión, ya que la pena capital no se aplica a los cargos que se le imputan.

La crisis también reavivó voces opositoras en el exterior. El ex príncipe heredero Reza Pahlavi acusó al régimen de los ayatolás de haber vinculado a Irán con “el terrorismo, el extremismo y la pobreza”, y aseguró que esa imagen no representa al pueblo iraní. “El verdadero Irán es diferente. Un Irán pacífico y floreciente”, expresó.

En las últimas horas, Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre preventivo, en medio del temor a una escalada militar con Estados Unidos. La normalización permitió retomar vuelos locales e internacionales, aunque la tensión regional y la crisis interna siguen lejos de resolverse.

Fuente: TN