Se trata de un militar con alerta roja de Interpol, acusado por la Justicia argentina de ser uno de los responsables intelectuales del atentado contra la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.

Vahidi reemplaza a Mohamad Pakpur, fallecido en los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El nuevo jefe ya había ocupado el cargo de manera interina en 2025 y anteriormente fue comandante de la Fuerza Quds, unidad encargada de las operaciones externas del régimen.

La investigación encabezada por el fiscal Alberto Nisman lo señaló como uno de los ideólogos del atentado y como partícipe de la reunión en la que se decidió ejecutar el ataque en Buenos Aires. Desde 2007 pesa sobre él una orden de captura internacional por homicidio agravado y otros delitos vinculados al caso.

A lo largo de su carrera, Vahidi también fue ministro de Defensa y ministro del Interior de Irán, cargos que ocupó pese a su situación judicial. Su designación al frente de la Guardia Revolucionaria se produce en medio de la escalada militar en Medio Oriente y refuerza la presencia de figuras acusadas por terrorismo en la cúpula del poder iraní.

Fuente: Infobae

