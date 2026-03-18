Según el comunicado, Larijani falleció tras un bombardeo en Teherán, ataque que habría sido atribuido a fuerzas israelíes. En el mismo hecho también murió Gholamreza Soleimani, líder de la milicia Basij vinculada a la Guardia Revolucionaria.

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Desde Teherán, las autoridades calificaron el hecho como un “asesinato” y advirtieron sobre posibles represalias. “La Guardia Revolucionaria no olvidará jamás la sed de sangre de este gran mártir ni la de otros mártires”, señalaron en un mensaje oficial, en el que además prometieron continuar con su estrategia de respuesta.

En paralelo, desde Jerusalén, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que su país ha logrado imponerse en el conflicto tras más de dos semanas de enfrentamientos. “Ya ganamos”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que la república islámica ha quedado “dramáticamente debilitada”.

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Pese a ello, Saar advirtió que la ofensiva no finalizará de inmediato. “Seguiremos hasta que la misión esté completa”, declaró, al tiempo que pidió “paciencia” ante la continuidad de las operaciones militares.

La escalada entre Irán e Israel encendió las alarmas en todo el mundo el cual observa con preocupación el riesgo de una expansión del conflicto en Medio Oriente.

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