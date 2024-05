Irán se enfrenta a una escasez de piezas para el mantenimiento de aeronaves. Los medios de comunicación estatales iraníes dijeron que el helicóptero que se estrelló era un Bell 212 que Irán compró a principios de la década de 2000. Bell fabricó ese modelo desde 1968 hasta 1998.

Richard Aboulafia, analista y consultor aeroespacial, dijo que Irán probablemente está recurriendo al mercado negro de piezas en medio de las sanciones impuestas al país. Pero dijo que Irán tenía acceso a una alternativa en helicópteros rusos.

“Culpan a las sanciones, y es cierto, pero no hay sanciones que impidan (a Irán comprar) helicópteros rusos, y los helicópteros rusos son bastante buenos. No tenían por qué hacer volar a este tipo” en una máquina tan vieja, dijo Aboulafia.”Están culpando a las sanciones de su propia incompetencia. Podrían comprar un MI-17 en cualquier momento. Es en lo que vuela Vladimir Putin”.

Aboulafia también puso en duda que Irán disponga de las habilidades de mantenimiento necesarias para que los helicópteros más antiguos sigan volando con seguridad. “Hay muchas piezas disponibles en el mercado negro, especialmente para un 212, que es una máquina muy antigua”, dijo. “Los helicópteros de medio siglo, si se mantienen inmaculadamente, están bien. Pero las piezas del mercado negro y la capacidad de mantenimiento local no son una buena combinación”.

El helicóptero que se estrelló el domingo cuando transportaba al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán no tenía encendido su sistema de señales o no poseía tal sistema, declaró el lunes el ministro turco de Transportes, Abdulkadir Uraloglu.

Las autoridades iraníes siguen insistiendo en que los restos del helicóptero no fueron encontrados por un avión turco no tripulado de gran altitud y larga resistencia, que fue enviado para ayudar en el proceso de rescate. Sin embargo, los medios de comunicación turcos afirman que el avión no tripulado desempeñó un papel fundamental en el hallazgo de los restos del helicóptero.

Uraloglu explicó a los periodistas que, dado que Irán se encuentra dentro de la zona de responsabilidad de Turquía en materia de respuesta a emergencias, las autoridades habían comprobado si existía alguna señal del helicóptero tras saber que se había estrellado.

“Pero, por desgracia, (creemos) que lo más probable es que el sistema de señales estuviera apagado o que el helicóptero no tuviera ese sistema de señales”, dijo.

Fuente: Infobae.