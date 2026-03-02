La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó este lunes nuevos episodios de alta tensión en Oriente Medio: se reportaron explosiones en Teherán, Irán lanzó misiles contra Israel y, en paralelo, Kuwait confirmó el accidente de “varios” aviones militares estadounidenses, con tripulaciones sobrevivientes.

En el frente israelí, el Ejército informó nuevos lanzamientos desde Irán y activó sus sistemas defensivos, mientras se escucharon explosiones en Jerusalén y el área de Tel Aviv, de acuerdo con reportes periodísticos.

El conflicto también se extendió al Líbano: tras un ataque con proyectiles y drones atribuido a Hizbulá contra el norte de Israel, el Ejército israelí lanzó bombardeos sobre zonas bajo influencia del grupo, incluida el área sur de Beirut. El Ministerio de Salud libanés reportó al menos 31 muertos y 149 heridos por los ataques.

En materia nuclear, el OIEA señaló que, “por ahora”, no hay indicios de daños en instalaciones nucleares ni registros de radiación fuera de lo normal, aunque Irán sostuvo que Natanz fue alcanzada.

Fuente: El Mundo

