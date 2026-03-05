La guerra en Medio Oriente volvió a intensificarse en las últimas horas luego de que Irán lanzara misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región, entre ellos bases militares en Qatar y Bahréin.

La operación militar, denominada “Furia Épica”, incluyó bombardeos contra centros de mando, bases de misiles y complejos nucleares en Teherán y otras ciudades del país. Durante uno de los ataques murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, un hecho que profundizó la escalada del conflicto y generó una fuerte reacción de Teherán.

Tras los bombardeos, Irán respondió con una serie de ataques coordinados con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en Medio Oriente. Entre los blancos alcanzados se registraron bases militares en el Golfo, instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de refinerías, aeropuertos y otros puntos estratégicos de la región.

El conflicto se amplió rápidamente cuando Hezbollah, aliado de Irán en el Líbano, se sumó a las hostilidades con ataques con drones contra posiciones israelíes. Israel respondió con intensos bombardeos en Beirut y el sur libanés, donde aseguró haber destruido depósitos de armas, centros de mando y lanzadores de misiles del grupo. Incluso ordenó la evacuación de zonas cercanas al río Litani ante el avance de sus operaciones militares.

En paralelo, la crisis comenzó a tener un fuerte impacto internacional. Varios países reforzaron su presencia militar en la región: Francia, Grecia, Italia y España enviaron buques y sistemas de defensa aérea, mientras que Estados Unidos organizó vuelos especiales para repatriar a miles de ciudadanos que quedaron varados por el cierre del espacio aéreo y de rutas marítimas.

Los enfrentamientos ya dejaron cientos de heridos y miles de evacuados en distintos países, además de más de mil muertos en Irán, según organizaciones de derechos humanos. Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén ante nuevos lanzamientos de misiles, mientras que sistemas defensivos interceptaron proyectiles en varios países del Golfo.

La escalada también comenzó a impactar en la economía global. La interrupción de rutas marítimas y del comercio energético en el Golfo Pérsico provocó una fuerte suba del precio del petróleo y reavivó los temores a una crisis energética mundial. Analistas advierten que el conflicto, que ya involucra a más de una decena de países, podría convertirse en una de las mayores confrontaciones internacionales de las últimas décadas si no se logra frenar la escalada.

Fuente: TN/Infobae