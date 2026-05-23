Irán lanzó una severa advertencia militar a los Estados Unidos al asegurar que su respuesta será letal si el presidente Donald Trump decide reiniciar la guerra, en un contexto marcado por las gestiones de paz impulsadas por Pakistán.

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El mensaje fue emitido por el negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien afirmó que el país logró reconstruir integralmente sus fuerzas armadas durante el actual período de cese del fuego.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, (el resultado) será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, expresó a través de sus redes sociales.

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Qalibaf formuló esta advertencia tras mantener en Teherán una reunión oficial con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, figura central en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria reafirmó su control sobre las rutas del comercio energético global, al reportar que 25 buques mercantes, incluidos petroleros y portacontenedores, atravesaron el estrecho de Ormuz sin incidentes en las últimas 24 horas. De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia vinculada Tasnim, las embarcaciones realizaron el cruce bajo coordinación y escolta de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

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La institución militar sostuvo además que continúa aplicando con firmeza un “control inteligente” del estratégico paso marítimo, “a pesar de la inseguridad generada tras la agresión” de los Estados Unidos en la región.

Co información de Noticias Argentinas