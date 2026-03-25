Irán amenazó con abrir un “nuevo frente de guerra” y bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, un corredor estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, en caso de una eventual invasión terrestre de Estados Unidos, en el marco de la creciente tensión en Medio Oriente.

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Según una fuente militar iraní citada por la agencia Tasnim, el país persa “posee tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza” sobre este paso marítimo, considerado uno de los más importantes del mundo por su vínculo directo con el canal de Suez y el comercio internacional.

El estrecho de Bab el Mandeb es un punto neurálgico para la navegación global, ya que separa el continente africano de la península arábiga -particularmente de Yemen- y constituye una vía obligada para el transporte de mercancías y energía entre Asia, Europa y África.

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La advertencia se suma al actual cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% de la producción mundial de hidrocarburos, situación que ya impactó en los precios internacionales del petróleo y genera temores de una crisis energética.

Desde Teherán también advirtieron que, ante una ofensiva militar, podrían atacar infraestructuras estratégicas de países aliados de Estados Unidos en la región, ampliando el alcance del conflicto.

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En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que existen informes de inteligencia que indican que “enemigos” de Irán se preparan para ocupar una de sus islas en el Golfo, sin precisar cuál, aunque versiones periodísticas señalan a la isla de Kharg como un posible objetivo.

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Esa isla es clave para la economía iraní, ya que desde allí se exporta aproximadamente el 90% de su petróleo. Según trascendidos, Estados Unidos evaluaría una operación para tomar control del enclave con el objetivo de presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, la Casa Blanca afirmó que sus fuerzas podrían “neutralizar” la isla de Kharg “en cualquier momento” si el presidente Donald Trump lo ordena, mientras se analiza el despliegue de miles de efectivos adicionales en Medio Oriente.

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Fuente: con información de TN