El líder supremo de Irán, ayatolá Ali Khamenei, advirtió este domingo que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra su país provocaría una “guerra regional” en Medio Oriente, en medio de una fuerte escalada de tensión con la administración de Donald Trump tras la represión de protestas masivas en territorio iraní.

Las declaraciones se produjeron mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques estadounidenses permanecen desplegados en el mar Arábigo, luego de que Washington endureciera su postura frente a la respuesta del régimen iraní a las manifestaciones que comenzaron a fines de diciembre por la crisis económica y derivaron en un desafío directo al poder de Khamenei.

El líder iraní calificó las protestas como un “intento de golpe de Estado” y endureció el discurso oficial, pese a que semanas atrás había reconocido reclamos económicos legítimos. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 49.000 personas fueron detenidas y que los enfrentamientos dejaron miles de muertos, cifras que el Gobierno de Teherán rechaza y minimiza.

En paralelo, Irán anunció ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. El Comando Central de Estados Unidos advirtió que no tolerará amenazas contra sus fuerzas ni interrupciones al tráfico comercial.

En el plano político, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró a todas las fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas, en represalia por la decisión del bloque de catalogar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista. Legisladores iraníes respaldaron la medida vistiendo uniformes militares y coreando consignas contra Estados Unidos e Israel.

Donald Trump reiteró que una eventual ejecución masiva de detenidos o la muerte de manifestantes pacíficos cruzaría una línea roja, al tiempo que volvió a poner sobre la mesa el programa nuclear iraní como eje central de la disputa.

