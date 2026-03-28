Irán advierte que responderá con “fuertes represalias” ante ataques a su economía
El mandatario también pidió a países vecinos evitar que sus territorios sean utilizados en el conflicto. El mensaje fue publicado en X en medio del aumento de las tensiones regionales.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió hoy que su país tomará “fuertes represalias” si su infraestructura o economía son atacadas, en un mensaje difundido a través de la red social X, en el marco de la creciente tensión regional.
“Hemos dicho en repetidas ocasiones que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos”, escribió el mandatario, ratificando la postura de su administración frente a una eventual agresión externa.
El mensaje buscó marcar un límite claro respecto a la protección de los activos estratégicos del país, diferenciando la capacidad de respuesta defensiva de una iniciativa bélica inicial.
En el mismo texto, Pezeshkian incluyó un llamado directo a los países vecinos para evitar la expansión del conflicto. “Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos expulsen la guerra de vuestros territorios”, señaló.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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