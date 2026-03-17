El pronunciamiento fue difundido a través del diario oficialista Tehran Times, donde sectores vinculados al poder político iraní cuestionaron el posicionamiento del Gobierno argentino y anticiparon posibles respuestas diplomáticas.

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La escalada se desencadenó tras declaraciones de Javier Milei realizadas en Nueva York, en las que definió a Irán como “enemigo” de la Argentina y reafirmó su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Estas afirmaciones fueron interpretadas por Teherán como una señal de hostilidad directa. En ese marco, el régimen iraní sostuvo que no puede “permanecer indiferente” ante la postura del gobierno argentino y acusó a la administración libertaria de impulsar una política exterior influenciada por el eje occidental. En la misma línea, la publicación iraní advirtió que podría haber una “respuesta proporcionada” frente a lo que consideran una política de confrontación.

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La disputa diplomática se inscribe en un escenario global atravesado por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que en las últimas semanas registró una fuerte escalada militar.

En ese marco, el gobierno argentino reforzó su posicionamiento geopolítico, con gestos explícitos de respaldo a Israel y una política exterior que busca alinearse con Washington en temas de seguridad internacional.

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La relación entre Argentina e Irán arrastra décadas de tensiones, especialmente por las causas judiciales vinculadas a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, en los que la Justicia argentina señaló responsabilidades de funcionarios iraníes.

En ese contexto, las declaraciones del presidente argentino reavivan un vínculo históricamente sensible y vuelven a colocar a la política exterior en el centro del debate interno.